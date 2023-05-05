新台幣股匯雙漲，台股上漲17.04點，收在15,626.07點，成交值新台幣1,809.35億元。三大法人合計賣超7.33億元，外資及陸資賣超5.33億元。匯市方面，外資賣超台股，在匯市操作則是靜悄悄，新台幣走勢由進出口商對做為主，終場在出口商大舉拋匯下，再升值2.5分，新台幣已連三升，周線也翻紅。

根據央行統計，美元指數貶值0.03％，主要亞幣5日續反彈，日圓升值0.46％，其次為新加坡幣升值0.25％、新台幣升值0.08％、人民幣升值0.06％，韓元平盤作收。

匯銀主管表示，美元指數偏弱，人民幣及日圓走升帶動下，新台幣一早在出口商大舉拋匯下走升，在30.64元價位上方賣壓很重，最高一度升抵30.615元，惟午盤後進口商進場買美元，壓抑新台幣升幅收斂，匯市主要以進出口商實質拋補主導。

至於外資態度趨於觀望，匯銀主管表示，「整天都靜悄悄、進出動都不多」，外資觀望態度明顯，主要聚焦稍晚將公佈的美國非農就業數據，使5日匯市交投相當清淡，總成交量僅11.16億美元，創4月10日以來新低。

外匯交易員也說，Fed升息步入尾聲後，美元缺乏上漲動能，但由於Fed尚未明確表達何時降息，因此美元也不會完全走弱，後續要等Fed態度轉向關注於經濟狀況時，美元才有可能正是反轉，後續預計新台幣將轉趨震盪格局，將持續在30.5元至30.8元區間來回測試。