高鐵電力系統跳電今（5）日下午突然跳電，南港站至板橋站號誌系統異常，有6班列車一度暫停行駛，還有部分列車延誤，當時正值下班尖峰時間，台北高鐵站傳出旅客擠爆月台的消息。不過晚間18時許，高鐵公司表示已經全部修復，承諾將退費給受影響的旅客，延誤逾30分退半價；延遲60分鐘以上者，將退還全額實收票價。

高鐵今日下午4時27分南港至板橋站發生號誌系統異常，初步研判是電力系統跳電所致。高鐵指出，此事件造成區間內共有6班次列車一度暫停，高鐵公司立即派員處理中，但還是有部分列車因此延誤，至於跳電原因仍在調查中。

高鐵公司晚間表示，號誌異常的問題已於18時05分完成修復，各車次也逐步恢復正常運作，高鐵於各車站加派人力，協助引導受到影響的旅客。

此事件造成旅客行程延誤，高鐵公司表示後續將協助旅客辦理延遲退費。列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50％；延遲60分鐘以上者，將退還全額實收票價。旅客可於即日起1年內，持原車票至各車站售票窗口辦理。