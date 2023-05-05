一名55歲母親說讀高二的兒子想報考警察大學，她與丈夫堅決反對，「一堆社會新聞加上政府對警察的公權力沒有完整的保障，讓我真的非常害怕」，但兒子說警察是畢生志向，為此與她冷戰2個月，而家中所有人都勸她尊重對方，讓她超崩潰。

「我不想兒子當警察錯了嗎」該女網友在「匿名公社」發文，她在38歲才生下小兒子，如今兒子準備上高三，兒子說想要報考警察大學，她與丈夫非常反對，「一堆社會新聞加上政府對警察的公權力沒有完整的保障，讓我真的非常害怕」，但兒子位此與她冷戰近2個月。

該女網友說，她的女兒都要她尊重兒子想法，兒子也告訴姐姐當警察是唯一志向，不論她與丈夫如何勸都不會改變，連她的公婆、小姑也都說放手尊重孩子，她崩潰說「我要怎麼尊重？他是我的小孩又不是你們的，你們當然可以說風涼話，我就是個媽媽，擔心孩子難道不行嗎？」

其他網友留言「你兒子真可憐，自己的志願得不到支持就算了，還被阻擋」、「當家長的不安不是只有誰有，親子間其實一直是互相成長的」、「如果小孩被迫走你想要他們走的路，以後過得好就沒事，過不好反過來埋怨你」、「換個角度想，兒子沒有變壞，還很成熟的已經想好未來的路要怎麼走，不是很好嗎」、「至少他的目標是正向的，再多溝通不是直接就否決」。