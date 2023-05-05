台鐵局所有的「舊花蓮鐵路醫院」，3年前進行歷史建築修復，未料工程期間遇大火，工程一度延宕，月底即將完工，立委傅崐萁今天邀台鐵等單位會勘，台鐵允諾維持最低租金、不調漲，並與縣府一起處理淹水，預期可帶動周邊石藝大街整個園區發展。

舊花蓮鐵路醫院修復工程預計5月底完工，原貌修復。（王志偉攝）

台鐵局經管舊花蓮鐵路醫院，位於花蓮市廣東街326號，根據花蓮縣文化局資料，1935年成立後，原稱「鐵道職員共濟組合醫療部花蓮港診療所」，1940年遷移至現址，並改稱「花蓮港鐵道醫院」。建物呈現工字型，戰後因醫療資金入不敷出，1983年吹起熄燈號，閒置多年。2009年登錄為歷史建築。

立委傅崐萁今天邀集台鐵局、花蓮縣府文化局及石藝大街攤商會勘舊花蓮鐵路醫院修復工程，針對未來租約、淹水問題等面向討論。（王志偉攝）

在縣府協助下，2003年由花蓮手工藝協會承租部分做為石藝大街。一旁的舊花蓮鐵路醫院，也由台鐵局斥資6000多萬元，在3年前啟動修復工程，卻因施工切割鋼架時不慎引發火勢，後棟建物全被燒毀，工程受延誤，在團隊加緊趕工下，主體結構近日完成，除保留下方牆面，上方木構造因被白蟻蛀蝕拆除，其餘全部原貌修復，屋頂也從原本的鐵皮改成日本瓦。

立委傅崐萁邀集台鐵一同會勘舊鐵路醫院修復工程。（王志偉攝）

立委傅崐萁邀集台鐵主祕陳裕謀、資產開發中心總經理胡雅芳、經理謝文宗、許國強和工務段長李建勳、段長吳金添，會同縣議員吳東昇、韓林梅、徐子芳及縣府會勘舊鐵道醫院石藝大街文化園區，瞭解百年文資建物修復情形並要求徹底解決長期地勢低窪排水問題，盼整體完成後再造花蓮亮點新榮景。

傅崐萁指出，舊鐵道醫院石藝大街園區位於花蓮市最黃金地帶，東大門夜市，鐵路和地方發展息息相關，感謝台鐵用心保存歷史建物。去年園區內石藝大街淹水，在他協調下，減免2個月的租金，也簽訂了5年長期租約，讓商家能夠安心做生意，期盼園區整體修復完工後，藉由文資保護及文化創新，提升整體形象質感，帶動商圈繁榮熱絡。

台鐵花蓮工務段長李建勳表示，舊花蓮鐵路醫院修復工程預計5月底完工，後續規劃連同石藝大街範圍租給花蓮縣府經營。

台鐵主秘陳裕謀表示，台鐵投入經費修復舊鐵道醫院，是個轉機也是商機，除允諾維持以往低廉租金，園區內的排水問題將由台鐵解決，園區外的接管也需要花蓮縣政府協助，期待帶動商機成區域性的示範指標。

座談會結論還有，重設設入口意象、保留原土地公廟等，傅崐萁也允諾會協助向文化部及原民會爭取原住民舞蹈等表演經費。