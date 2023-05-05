台中市台61線138K處2日晚間7時23分發生10部車輛疑因路面大量泥土打滑失控自撞道路牆面，警方調閱沿線監視器影像追查，確認肇事車輛為廖姓男子所駕駛之曳引車，並於3日通知廖姓駕駛到案說明，全案將依道路交通管理處罰條例，對廖姓駕駛處以3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

台中市台61線138K處2日晚間7時23分發生10部車輛疑因路面大量泥土打滑失控自撞道路牆面，警方漏夜追查隔日即通知廖姓駕駛到案說明並開罰。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市警察局大甲分局2日19時23分接獲報案，台61線138K處發生10部車輛交通事故，大甲分局員警立刻趕到現場，並啟動交通快打部隊機制，將台61線南下136-138K全線封閉以免再有車輛發生追撞，並由轄區海墘所長許棋舜擔任現場指揮官，協同大安分駐所、交通分隊與緩撞車等10名線上勤務人員至現場實施交通疏導管制及事故處理。

大甲警分局接獲熱心民眾提供疑似掉落泥土的肇事車輛情資，並與臨近清水分局確認，以車追車方式調閱沿線監視器影像，一再比對該車行駛台61線前後之路面狀況，在最短時間內確認肇事車輛為廖姓男子所駕駛之曳引車，3日通知廖姓駕駛到案說明。

廖姓駕駛表示，車輛行經台61線前往台中港途中，拖車尾門安全鐵鉤於行駛時不明原因損壞，無法完全關閉導致泥土掉落，全案將依《道路交通管理處罰條例》處廖姓駕駛新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

大甲警分局分局長謝建國呼籲，駕駛任何車種都應遵守交通規則，駕駛車輛前，應確實檢查車身狀況，依規定載運貨物並確保貨物裝載穩妥，以免不慎於行駛中掉落，造成交通事故發生；警方也將持續透過重點違規取締、防制巡邏及交安宣導等作為，防制交通事故發生，建構宜居、安全的環境。