雲林縣身心障礙者4萬多人、人口比率是7.4％，約8000人行動不便需要復康巴士接送就醫等，來自從南部縣市北漂到台北發展事業的臺北市三觀感恩協會會員，5日集資捐出的第一輛復康巴士，選擇雲林縣。

雲林縣府自2009年開始啟動復康巴士服務，一開始只有3輛車，近年來乘坐需求遽增，中央補助購買及愛心人士捐贈下增加到50台，還有一輛復康巴士協助搭載身心障礙者出遊。

臺北市三觀感恩協會大多會員來自於南部，目前事業有成在北部定居，抱持取之社會、用之社會的理念回饋社會，5日捐出會員們第一輛復康巴士，縣長張麗善代表接受致謝。

會長蕭婉蓁指出，捐贈復康巴士一直是協會的目標，這次匯集會員們的愛心前來送暖，選擇雲林縣是因為得知雲林縣府有迫切的需求，未來將陸續捐贈其他有需要的縣市，使車輛充分發揮服務量能，滿足身心障礙者在交通接送的需求。

臺北市三觀感恩協會會員，5日集資捐出的第一輛復康巴士，選擇雲林縣。（周麗蘭攝）

張麗善表示，縣府社會處原本自辦復康巴士服務，2020年的服務輛是4萬1308人次，2021年委外營運後效能大幅提升，2022年服務量6萬7980人次，大幅成長64.57％，但也導致損壞維修機率增高，車輛亟需汰舊換新。

張麗善感謝臺北市三觀感恩協會回鄉送暖，慷慨解囊增添一輛生力軍，讓更多身障朋友走出戶外參與活動，享受社會福利服務。