多家船公司、貨代業者原預估，運價落底會在第一季，但隨著歐美經濟放緩、貨量未明顯增加，勢將持續調控艙位穩運價，靜待景氣復甦，業界最新預估是，落底聲將延至第二季，不排除到第三季。依據客戶預估，第三季初部分進口商開始備貨，運價有機會反彈。

SCFI指數5月首周最新報價，小跌0.14％至998.29點，本周跌幅較上周收斂，中國大陸五一長假前後出貨都無法放量，運價持續低迷。

其中，上海到美西每40呎櫃運價1,453美元，平盤；到美東每40呎櫃運價2,396美元，下跌22美元、跌幅0.91％。

上海到歐洲每20呎櫃運價875美元，小跌6美元、跌幅0.68％；到地中海每20呎櫃運價1,616美元，小漲7美元、漲幅0.44％。

近洋線方面，遠東到日本關西及遠東到日本關東每TEU與前一周持平；遠東到東南亞每TEU則較前一周下跌2美元，跌幅1.09％；至於遠東到韓國則較前一周下跌3美元。