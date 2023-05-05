黃金價格創下歷史新高（All-Time High），國際業界組織認為，這是因為中國大陸需求的回升以及對美國地區銀行健康狀況的擔憂，進一步推動了黃金連續6個月的漲勢，並在本週四（4）創下每盎司$2072（約新台幣63532）的歷史新高，報導還稱，全球非西方國家的央行也不斷地再加倉黃金，以降低對美元的依賴。截至本篇報導為止，黃金價格再寫下$2081（約新台幣63806元）的紀錄。

#Silver crushes resistance at $26 a day after #gold briefly touches on $2081, a new all-time high. Setting up for the blowout phase of the #preciousmetals bull market 🐂🚀🚀🚀 pic.twitter.com/JxHOujZedk — Rob Kientz | Gold Silver Pros (@goldsilver_pros) May 4, 2023

據英國《財經時報》（Financial Times）5日報導，根據世界黃金協會（World Gold Council）的數據，隨著北京放寬清零政策，中國大陸消費者在今年前3個月瘋狂購買了大量的珠寶、金條和金幣。同時，美國連續3家地區性銀行的失敗也促使投資者轉向黃金，因為在不確定的時期，黃金是一個價值儲存的工具。

在美國地區銀行危機的最新一波中，西太平洋銀行（PacWest）表示正在探索潛在的銷售以確保能活下去，這近一步推高了紐約商品交易所（Comex）黃金期貨的交易，並在本週四（4）創下了歷史新高，而同一天，即金價格也十分靠近期貨的歷史新高價格。

自去年11月以來，黃金經歷了復蘇，其中一個支撐因素是去年各國央行購買了創紀錄的1087噸黃金。在華盛頓對莫斯科實施制裁時，非西方國家的機構大量收購了這種黃色金屬，以抵消他們對美元的依賴。央行的購買熱潮已延伸到今年，根據世界黃金協會的季度報告，雖然相對於去年下半年猛烈的的水平有所放緩，但是今年第一季度各國央行仍購買了創紀錄的228噸黃金。

NEW‼️Gold price hit a new ALL-TIME HIGH of $2,081.82 as confidence in banks plummets!



I cover the Bank Crisis in real-time.



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世界黃金協會的首席市場策略師里德（John Reade）表示，黃金能否進一步上漲，取決於投資者是否看到銀行危機惡化的跡象、美聯儲（FED）何時開始削減利率以及美元是否疲弱。

他說：「有來自不同方面的推拉力量，但我們尚未看到廣泛的金融投資流入黃金。從這裡開始，它肯定會達到歷史新高。問題是它是否能從這裡繼續取得顯著收益。」

然而，由於美元升息，較高的利率一度吸引投資者轉向，由黃金支撐的交易所交易基金（ETF）發生了短暫的流出，畢竟這是一種不帶收益的資產（不會產生利息）但即便如次，今年第一季度，ETF的流出量僅有29噸，相當於15億美元（約新台幣459億元），幾乎可以不計，並且在銀行危機爆發後，11個月的流出趨勢在3月得到了逆轉。

由於這些因素的影響，包括場外交易在內的黃金需求在第一季度同比增長1％，達到來到1174噸。去年下半年創紀錄的央行黃金購買量中，有相當大的部分來自未向國際貨幣基金組織（IMF）報告購買的神秘買家。一般懷疑是中國、俄羅斯和中東國家。這種情況在今年第一季度持續，有110至120噸的神秘購買量，低於2022年下半年的500至580噸。