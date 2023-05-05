「112年度新竹市海洋汙染緊急應變暨海難救助演練」5日在海山漁港登場，相關單位共動員12個單位70人，運用船隻4艘、車輛10台、汲油器及攔油索等13類應變機具及資材，參演人員從救生救難、油汙圍堵等實兵操演太逼真，民眾還一度以真有海洋汙染情事發生。

市府表示，「演習如同作戰」，防災的演練也是如此，演習是防災救災不可或缺的重要課題，且海上、海岸事故的搶救相對陸上較為艱難，包括海象、潮汐等因素，都會增加救援的困難度。

環保局今年辦理海洋汙染防治演練，透過模擬不同情境，協調、整合、運用各轄區及跨區的政府與民間人力資材，熟稔緊急應變處理程序及設備操作技巧，強化整體救災及汙染應變能力，發揮「多一分準備、少一分傷害」的救災量能。

環保局長江盛任表示，今年演練假定複合式災害應變，共計演練「港區救生救難、港區海洋汙染」2個情境。假定情境模擬廢油回收車行經海山漁港準備裝卸油料時，於海山漁港安檢所旁發生爆胎失控，導致車上油桶翻覆破損，油品洩漏汙染路面且流入水域，汙染海山漁港，恐汙染香山溼地潮間帶。

演練結合海巡署第八岸巡隊、竹市消防局，針對落海人員進行救援，同時由海巡署第12海巡隊、竹市海洋環保艦隊合作執行港區汙染圍堵工作，整合公私部門機關，透過聯防機制，順利執行各階段作業程序，演練節奏緊湊，操演熟練，值堪嘉許。