澳洲交換生肖雷(Alex Shorey)誤食老鼠藥，一度住進加護病房，其家人做出一連串控訴，包括語言不通造成延誤治療、治療不當，還控訴問題恐吃在台灣小吃，引發軒然大波，對此一名北醫學生爆料家屬1誇張行徑，詢問「這家人沒問題嗎」？

交換生吃老鼠藥事件連日來在網上沸騰，其中對於台灣小吃的指控更是引爆鄉民怒火，認為被汙名化，就有一名自稱北醫醫學系學生表示，肖雷本人明明就會說中文，人已經醒了，爸媽也都探望過，不可能不知道本人狀況。

北醫學生爆料指出，肖雷家人行徑非常誇張，明明醫師都認真解釋過，也反問有無問題想問，都說沒問題，事後卻對外稱延誤治療、治療不當。(圖／Dcard)

該生指出，治療過程中，醫師都有開data給他們看，也都明白解釋過，還特地詢問肖雷父母有沒有問題要問，做最後的確認，結果竟傳出延誤治療、治療不當等說詞，讓他非常生氣，大罵「這樣叫lack of treatment？」，把用心照顧他的人當屁嗎？

肖雷一家透過募款平台發動募款，並提出了4個關於台灣方面的疑點，不過在募集到所需資金後，肖雷一家人返回澳洲，對於台灣的指控也都全數清空，改為對台灣與院方的感謝，卻讓網友非常不滿。