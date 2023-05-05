從1998年的全國社會福利會議，開始有「社會福利基本法」的呼聲，到今天三讀通過，成為台灣第九個基本法，一共歷經25年。

25年來，兒、少、婦、老、障等弱勢族群的福利有具體進步；我國補強社會安全網、落實長照服務、推動社會住宅並減輕育兒負擔，期間更陸續完成兩公約、CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）、CRC（兒童權利公約）、CRPD（身心障礙權利公約）的施行法立法及公約批准。

針對今天通過的社福基本法，社福總盟表示，近年修改的政府採購法，合理化社會福利採購，也逐步制訂了社會福利採購契約範本，今天把社福委辦的條件協商入法，讓官民間的夥伴關係更上一層樓；且社福基本法，讓透過訴訟來倡議福利服務成為可能。

社福基本法把「社會住宅」納入社會福利的範圍；並規定政府應對於有居住需求之經濟或社會不利處境之國民，提供宜居之住宅、房租補助或津貼、租屋協助，保障國民居住權益；各級政府委託辦理福利服務前，應邀請社會福利事業及使用者代表，針對委辦事項溝通協商；各級政府應以首長或其指定之人，成立社福政策審議會；各級政府應在各級國土計畫、都市計畫擬定及通盤檢討時將社會福利土地及空間納入規劃，並以通用設計原則建置；人民之社會福利權利遭受侵害時，得依法尋求救濟。

社福總盟強調，相信社會福利的建構，是個嚴肅而多面向的過程，主要牽涉社會變遷、民眾需求、執政價值、組織倡議、社會溝通、專業服務、以及預算和空間分配。台灣一定要邁向一個互相扶持、公平分配、照顧弱勢、居住正義的社會。