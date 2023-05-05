近年詐騙案層出不窮，濫用名人照片成立投資群組的一頁式詐騙廣告，政府也難以有效防堵。民進黨立委高嘉瑜昨(4)日在立法院質詢時，痛批數位發展部把其他部會拉下水，而法務部、NCC、經濟部、財政部等4個部會都在踢皮球，從去年七月成立「打詐國家隊」，但各部會對於每年財損近30億的一頁式廣告詐騙，至今都搞不清楚誰來主責，她也要求各部會不要再推諉卸責。

高嘉瑜昨在臉書上表示，「開設FB假帳號在社團散播、或透過LINE飆股群組的投資詐騙」政府仍無法有效防堵，而此類詐騙，多是透過境外網頁開設服務(一頁式廣告)行騙，像是Godaddy、Namesilo、Namecheap等網站。

高嘉瑜指出，由於這些是境外業者，當警方跨境向其所要資料，往往都會被置之不理、甚至拒絕提供，但據她所知，Godaddy、Namesilo、Namecheap等網站，機房及總公司均位於美國亞利桑那州，而我國早在民國91年，就已與美國簽屬「臺美刑事司法互助協定」，其中關於「犯罪證據之取得及犯罪所得之沒收、凍結」也均在協定之協助範圍內，則前述檢警境外取證之困境，理應能透過司法互助來解決才是。

高嘉瑜詢問刑事局後，卻得到回覆稱「過往未曾有透過刑事司法互助向境外一頁式網站業者取證之相關紀錄。」

高嘉瑜也去函數位發展部詢問：「遏止一頁式廣告詐騙是由哪個機關主責？」數發部則回覆稱「臺美刑事司法互助由法務部主責」、「另由NCC負責遏止詐騙網頁刊登」、「財政部和經濟部也主辦部分一頁式詐騙業務」，而數發部都只扮演協作角色。

針對數發部的回覆，高嘉瑜也一一向各部會質詢，但得到的答案卻與數發部大相逕庭。財政部表示，「一頁式詐騙廣告刊登與本部業務無關」；經濟部表示，「詐騙廣告刊登為NCC主責，數發部協辦」；NCC則表示，「遏止詐騙網頁刊登業務已完全移撥至數發部」；只有法務部承認，「會再去確認過往司法互助取證之情形」。

高嘉瑜也在質詢時直接砲轟數發部、法務部等部會官員，「我現在就問你們這些官員們，你們到底有沒有做過這樣的事情？有沒有要求提供資料，有或沒有？！不是說會要求，已經被詐騙這麼多一頁式廣告了，你們到底有沒有要求過提供金流資料？」

高嘉瑜痛批，從去年7月成立「打詐國家隊」至今，各部會對於每年財損近30億的一頁式廣告詐騙，竟仍搞不清楚該由誰來主責？她也呼籲各部會，莫再推諉卸責，應盡快通力合作，才能徹底根絕一頁式廣告詐騙亂象。