歡慶母親節，王品幫媽媽加菜。王品集團旗下3大中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「丰禾 台式小館」、「莆田」5月攜手發起中餐擁抱節活動，3個品牌各推限定贈菜撩媽。5月21日前，帶媽媽至門店用餐即可獲贈母親節贈菜1份。凡拍下與媽媽擁抱瞬間並上傳合照至3品牌官方粉絲團指定貼文，還有機會帶走雙人套餐券。此外，親友聚餐互相擁抱響應活動，同樣招待母親節贈菜。

「享鴨」端出「酥酥念念屬魚妳」寵媽咪，集結香酥燒餅夾烤鴨佐魚子醬，打造烤鴨百變奢華風味。（王品集團提供）

王品集團旗下年賣近12萬隻烤鴨的「享鴨」，受到不少家庭客群喜歡。「享鴨」款待媽媽專屬加菜「酥酥念念屬魚妳」，集結人氣香酥燒餅夾烤鴨佐魚子醬，打造烤鴨百變奢華風味；若點購「盛情好客享鴨宴」，再加碼專人桌邊現刨松露，增添用餐尊榮感，寵媽無極限。

「丰禾」以椪餅發想加果泥與冰淇淋製成「椪開你的心窩甜蜜蜜」，展現台灣味甜蜜小點。（王品集團提供）

「丰禾 台式小館」主廚們精心研發「椪開你的心窩甜蜜蜜」，以有「月子餅」俗稱的椪餅發想，加入果泥與冰淇淋，展現濃濃台灣味的甜蜜小點，要為親愛的媽媽們好好補一下。搶攻節慶聚餐商機，原先僅在台北南京東店提供的「富貴丰享宴」，5月起在台中文心崇德店、大里德芳南店正式販售，套餐價5800元，內含前菜、主食、台灣經典雙拼、甜點等逾10道餐點，需提前3天預訂。

連6年榮獲米其林一星的「莆田」，則以人氣經典菜「莆田荔枝肉」寵媽。（王品集團提供）

連6年榮獲米其林一星的「莆田」，則以人氣經典菜「莆田荔枝肉」寵媽。「莆田荔枝肉」5月大變身，嚴選西班牙梅花豬，油炸後搭酸甜醬汁，加入去籽荔枝、紅黃甜椒點綴，最後以高腳杯盛裝並綁上品牌色緞帶，有如花束般呈現輕奢高雅氛圍，好吃又好拍。

品牌鼓勵擁抱傳遞美好溫度，除了專屬媽媽加菜驚喜，5月21日前至門店用餐，子女擁抱媽媽並拍下合照，門店也提供列印照片服務，讓顧客留存紀念；上傳照片至3品牌官方粉絲團指定貼文，還有機會抽中品牌雙人套餐券。