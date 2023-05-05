高麗菜因產量過剩，造成價格大跌，宜蘭縣議員沈志弘今天（5日）在議會質詢農業處時，嘆說大同鄉的高麗菜拍賣價報價1公斤剩不到10元，農民乾脆不採收，拿著棒子去「打棒球」，將高麗菜一顆一顆打掉，農民的心都在淌血。

沈志弘說，大同鄉從英士到南山都是種高麗菜，根據農糧署去年的資料，大同鄉高麗菜前年產量達8.9萬公噸，產量是全國各鄉鎮之冠，在夏季時產量占市場的3分之1。

宜蘭縣議員沈志弘今天質詢農業處長李新泰，嘆說大同鄉高麗菜跌，農民只能將高麗菜當成棒球打。（摘自宜蘭縣議會直播畫面）

沈志弘說，但今天高麗菜報價一公斤9塊多，農民能賺到什麼錢嗎？農民還有找水源頭、農業資材不足、肥料上漲等難題，好不容易等到採收，行情又跌到不到10塊，農民若延後採收也只是讓菜爛掉，只能一顆一顆用棒子打掉。

他說，大同鄉高麗菜與南部生產重疊，造成產銷失衡等問題，每年都會發生，農業處要有因應作為，也希望農業處能安排時間到大同鄉了解狀況。

農業處長李新泰回應，大同鄉的高麗菜在夏季銷售比較沒有問題，但冬季時遇到其他地區也再採收，可能會受到影響，農業處都有與農會研議，包括製成加工品，讓盛產期可以做更好的利用，也會努力擴展市場，並實地到大同鄉訪查了解。