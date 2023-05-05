台中市北區31歲張姓女子日前因工作不順及感情問題導致情緒低落，言談間充滿對人生的絕望，民眾相當擔憂於是報警協助，員警到場安撫並給予張女溫暖的擁抱，張女的壓力得以適時宣洩及紓壓，終於讓她情緒平復下來，接獲通知趕到的家人十分感謝員警的暖心關懷。

台中市政府警察局第二分局永興派出所警員楊明杰、周瑜於日前上午10點多接獲民眾報案稱，一直聽到有人在哭泣，疑似需要協助，員警立即趕赴現場。員警發現張女的情緒非常不穩定，不斷啜泣，女警周瑜溫柔勸慰，張女頓時潰堤表示「我現在好難過」、「生活好痛苦」等語。

周員耐心安慰，「生活沒有過不去的坎，有什麼事都可以跟我們講，我們會靜靜的聽妳說」，張女心情才逐漸平復下來，並向周員詢問能否可以給她一個擁抱，周員大方答應，並輕撫張女頭部安慰「沒事了！沒事了！」，令張女感到相當溫暖。

待張女情緒明顯恢復穩定後，員警連繫其家人就近照顧，並提醒應多予關注及安慰，避免陷入情緒低落，造成憾事。中市警二分局呼籲民眾，如發現身邊親友有情緒低落、憂鬱或行為有異時，應多加施予關心、陪伴，避免發生無法挽回的憾事，多一分關心，則能少一分遺憾，或撥打生命專線1995尋求專業協助，以適時揮別負面的想法。

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