劉姓富二代疑似與暱稱「NANA」的酒店妹外遇，兩人之間頻傳情色對話，被太太楊姓女子發現，氣得偷拍當證據並訴請離婚。劉男認為太太未經同意就偷看他的手機，反告妨害秘密罪。高雄地院認為，楊女面臨先生出軌的心情無助徬徨，以最小侵害手段蒐證保障自身權益情有可原，判她無罪，可上訴。

楊女與劉男2006年結婚，2人婚後生了4個孩子，平時在家相夫教子，專心做好賢內助的角色。楊女某日發現，先生放在廁所的手機不斷跳出短訊，一名暱稱「NANA」女子不斷傳曖昧的話語。

好奇心驅使下，楊女解鎖先生的手機，發現先生竟對NANA說「那結束可以順便吃了妳嗎？」、「讚，下次跳給我看，挑逗我」等煽情用語，NANA甚至誇講先生「你是真大支！」。

楊女心痛又氣急敗壞，拿出自己的手機，直接翻拍對話，2021年2月委請律師向法院訴請離婚。劉男收到法院的通知，才驚覺自己手機裡的秘密外洩，氣得向楊女提告妨害秘密罪。

開庭時劉男強調自己絕對沒有出軌，只是有時候會帶日本的客戶去一些應酬場所，他的爸爸及叔叔都會去，自己只是跟酒店妹客套亂聊。楊女不信，硬是認定先生出軌，為了保全證據，才會用手機翻拍先生和「NANA」的情色對話。

法官認為，楊女婚後沒有獨立的經濟能力，且為4名子女的主要照顧者，家中經濟全靠劉男支應，劉男婚後又常駐海外，沒有每天在家，當時他們最小的孩子才3歲。楊女發現丈夫疑似有婚外情時，偷拍證據可認定是達成法益保障目的之最小侵害手段，合乎手段與法益保障目的間的必要性，認定她並非「無故」以照相方式竊錄他人非公開言論、談話，最後判楊女無罪，可上訴。