最近汽燃稅逾期催繳的詐騙簡訊瘋傳，有人險些上當，凸顯詐騙集團詐法緊跟時事哏不斷翻新，嘉義縣警察局結合百工百業，擴大「嘉義打詐隊」量能，新港奉天宮、朴子配天宮、嘉義長庚醫院都宣導反詐，人神共同防詐，縣警察局長林宏儒提醒民眾，多打「165反詐騙」專線，財產有保障。

嘉義縣警察局積極整合「嘉義打詐隊」量能，結合縣府各局處、各鄉鎮市公所、轄內百工百業，產官學跨界合作，辦理各式反詐宣導活動。

嘉義縣警方與地方人士到宮廟宣導反詐騙。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉縣傳真）

5月5日全民反詐日，轄內宮廟董事長、主委在廟前廣場、公共場域，共同宣誓全民反詐決心，透過宗教信仰的媒介，接地氣、地毯式擴大宣導，讓防詐鋪天蓋地普及民眾，加強民眾防詐意識。

新港奉天宮董事長何達煌錄製反詐騙影片宣導防詐。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉縣傳真）

目前在新港奉天宮、朴子配天宮、嘉義長庚醫院等處，都能看到宮廟董事長、醫院院長等名人，以詐騙集團慣用手法所拍攝之反詐宣導影片。

朴子配天宮董事長蔡承宗錄製反詐騙影片宣導防詐。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義長庚醫院院長楊仁宗錄製反詐騙影片宣導防詐。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣警察局長林宏儒表示，目前「假投資型詐騙」是最多民眾受騙的手法，歹徒多佯稱是專業理財顧問、利用名人肖像設立投資群組、發送「穩賺不賠、高報酬」等訊息，並以基金、虛擬貨幣、國外債券等名義，誘使民眾落入詐騙圈套。

林宏儒提醒民眾，陌生人不會教你賺錢，千萬不要聽信歹徒詐騙話術而投入大筆資產，落得血汗錢被詐一空，多打一通「165反詐騙」專線，財產有保障。