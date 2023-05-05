洛杉磯頂級眼鏡品牌Oliver Peoples向來是好萊塢巨星熱愛的品牌之一，全新春夏系列新品更是受到不少明星藝人追捧，今(5日)藝人王柏傑出席春夏系列新品發表會時，亦盛讚Oliver Peoples設計的出類拔萃，「Oliver Peoples的設計有型加上配戴舒適，我可能睡覺都捨不得脫。」自忙完電影《疫起》後，坦言近日都忙於喬遷新居，拍戲、宣傳加上搬家讓他蠟燭兩頭燒，直乎好想放大假飛出國，就算時間緊迫，最少也希望能有一星期的花東衝浪行。而好奇問他謝欣穎跟他一樣熱愛衝浪嗎？他大笑說自己衝浪時另一半都在車上看書，彼此找到不同的喜好也很重要。但被問到會不會對另一半的服裝打扮給予建議？他似笑非笑的說，「真的講出去，我想浪也別衝了，不如在家跪算盤擦地板。」

今年Oliver Peoples以好萊塢做為發想重點。（Oliver Peoples提供）

此次出席Oliver Peoples活動，他也表示品牌對於創意和夢想相當有一套。「我喜歡CF中搬走O這個字，做為Oliver Peoples的創意，好萊塢一直是創造夢想的代名詞，一群人搬走字根O做為品牌字母的舉動，也是一種複製夢想的表現。」

藝人王柏傑出席Oliver Peoples春夏發表會，展現時髦男人味。（吳松翰攝）

而剛過生日的謝欣穎也喜收Oliver Peoples秋冬款太陽眼鏡，王柏傑笑說品牌幫他送完生日禮物搶了風頭，但仔細想想還有OP-13圓形光學鏡框可以送，也是一個好選擇。Oliver Peoples春夏推出不少全新款式，包含結合日本製鈦金屬的Dresner、復刻1960年代風格的Allenby框型，或是經典新花色的Rorke框型，都是春夏注目重點。

演員林禹與高雋雅也現身展演Oliver Peoples春夏新品。（吳松翰攝）

Oliver Peoples Rorke太陽眼鏡，售價1萬4800元。（Oliver Peoples提供）