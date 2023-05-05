不動產借貸媒合平台imB日前爆出詐騙逾25億元，曾國緯、曾明祥父子今（5）日凌晨裁准收押禁見。徐巧芯今日下午在臉書貼出曾國緯與多位綠營高層人士相熟的照片證據，前立委郭正亮認為，徐巧芯懂新聞操作，這就是一種政治能力。郭正亮也質疑，「蔡英文真的有認真在辦案嗎？有認真在整頓？」

曾國緯8年前成立「不動產借貸媒合平台imB」，以「假債權、真吸金」方式進行詐騙，逾千名受害者上當受騙，非法吸金高達 25 億，曾國緯、曾明祥父子今日凌晨裁准收押禁見。

前立委郭正亮今在《新聞大白話》指出，曾國緯的新聞，第一個爆料的不是徐巧芯，是簡榮宗，但有成為爆炸性的新聞嗎？徐巧芯還做了其他的蒐證，才會炸開；因為她知道怎樣才會有新聞，當然就是扯到民進黨的高官，所以徐巧芯懂新聞操作。「國民黨這類人極少，這就是一種政治能力」，郭正亮直言。

郭正亮提到，政商之間複雜的關係，已經出現3個很厲害的人，就是林秉樞、陳凱凌和曾國緯；而他們好像是工具人，可以在各種領域穿梭自如。

「我覺得這就是整體的風氣」，郭正亮表示，「坦白講就是妳蔡英文真的有認真在辦案嗎？有認真在整頓？」

郭正亮認為，行政院反詐騙一點用都沒有，他當立委的時候，問獄政司，如果這些人都抓去關，監獄夠嗎？「他說監獄根本不可能關這些人！」都客滿了！郭正亮披露，詐騙犯最後只要是車手、小咖的，通通都放走；至於為何不加蓋監獄？「他說我們要得到土地嗎？」