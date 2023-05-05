華晨宇出道10年，日前在成都演唱會上宣布將推出《希忘Hope》實體專輯，與上一張作品《新世界NEW WORLD》其實是承上啟下的關係，《新世界NEW WORLD》內容講述大愛主題，大多以第三視角看世界，《希忘Hope》則是以更複雜、矛盾的第一視角來創作，雖然主要內容相似，但新專輯更貼近於生活和個人的小愛，可以說是華晨宇出道以來最真實的自我剖析。

《希忘Hope》數位專輯去年底已發行，銷售量突破90萬張，專輯中11首歌曲皆是由華晨宇親自譜曲完成，而專輯中文名稱取名為「希忘」，忘是忘記的「忘」，而不是期望的「望」，是希望讓大家在聽完整張專輯之後，能夠通過自我審視和帶有哲學的思辨角度，來選擇一個讓自己更舒服的生活方式。

華晨宇將推出全新實體專輯。（華晨宇工作室提供）

華晨宇近期工作滿檔，以常駐歌手之姿參與音樂真人實境秀節目《聲生不息·寶島季》，為節目帶來許多精彩表演，展現具有爆發力、張力十足的唱功，更與多位實力派歌手合作舞台，表現豐富多變的舞台風格。此外，他的「2023火星演唱會」巡演正在進行中，希望與粉絲們多多見面。