2023金穗影展5日舉行開幕活動，主持人王渝屏、金鐘男配巫建和、金鐘女配入圍王真琳、去年金穗最佳演員得主黃稚玲、宸頤、游珈瑄、曾皓澤等人均出席，其中巫建和跟王真琳兩人是前任情侶關係，後來男方又被拍到跟混血美女演員林奕嵐摟抱親吻，現場問到巫建和目前感情狀態，他直言單身中。

巫建和之前被拍到跟林奕嵐摟抱，今表示自己單身中。（羅永銘攝）

巫建和5月2日剛過30歲生日，生日當天人在桃園老家，他說家裡沒有慶生習慣，甚至根本不記得生日，倒是同經紀公司的前任女友王真琳有祝他生日快樂，兩人感覺已不尷尬。巫建和形容過了30歲，真的有種變「前輩」的感覺，最近一起拍戲的演員都比自己年紀輕，也開始要幫大家買單，「都是吃火鍋跟熱炒，大概都幾千塊，不會太貴，我以前一直被以文哥（陳以文）請到現在，所以養成這個習慣，不覺得奇怪。」

王渝屏主持初體驗獻給金穗獎。（羅永銘攝）

另第一次當主持人的王渝屏，為作功課把入圍片全看完了，對《溫柔的誕生》印象深刻，電影講述助產士負責到府接生，她說：「我是早上8點看的，還在吃蛋餅，就看到噴出嬰兒的畫面，感動到邊吃邊哭，是一個感動的早晨。」她自覺20歲後體內賀爾蒙改變，只要看到生物性行為很強的畫面，情緒都會被震撼。