史瑞斌表示，艾美特產品來看，夏季風扇、冬季電暖爐二大季節性占營收比重8成以上，而外銷至日、韓等地營收占約一半，在整體景氣衝擊下，大陸出口衰退無可避免，加上全球性通膨、民生景氣消費疲弱，客戶庫存還沒消化完畢，對今年外銷市場持保守看法。

相較下，大陸今年天氣高溫，內需還算穩定，只是製造業紛紛外移至東南亞，可能進而影響內需消費力，明年可能面臨明顯衰退。

史瑞斌表示，艾美特營運策略以保住毛利率為優先，幸而今年物料價格平穩，有助於維持獲利能力；在新產品開發上，則將陸續推出以壓縮機製冷的移動式冷氣等價格較高的產品，力保獲利能力。

至於資產部分，艾美特深圳土地開發案今年2月正式與深圳中際聯科創產業發展有限公司簽約完成租賃事宜，出租3萬平方米的商業用地及辦公樓，預估明年起免租期過後，每年有人民幣1,000萬元的租金收入；此外，深圳工廠目前利用率6成，也將4成閒置廠房出租，預估滿租亦有人民幣1,000萬元租金收入，二者未來可穩定每年提供約人民幣2,000萬元的租金收入。