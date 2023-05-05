金門縣議會第8屆第1次定期會今(5)日持續進行縣政總質詢，多位議員聚焦觀光問題，包含如何活化極具戰地特色的諸多軍事遺跡、金門大橋觀光意象的改善與興建聯外道路，以及大橋通車後烈嶼鄉部分危險彎道與標線的改善等諸多議題，府會一、二級主管更於會後至現場實地會勘，議員陳泱瑚甚至提出可將世界級的花崗石醫院坑道活化成環球影城等級的觀光勝地，吸引各地旅客到金門朝聖。

議員陳泱瑚(中)提出可將花崗石醫院活化成環球影城等級的觀光勝地，吸引各地旅客到金門朝聖。(圖／讀者提供)

針對今日上午議會縣政總質詢提出的多項觀光改善議題，府會一、二級主管70餘人會後大陣仗至現場實地會勘。首站來到昔日的花崗石醫院勘查，議員陳泱瑚表示，該場域擁有世界級的坑道，過去南、北韓局勢緊張時，南韓還曾派遣軍事專家前來考察，就此荒廢太過可惜，它絕對有做為金門最具觀光價值設施的潛力，希望縣府能找世界級的規劃團隊來幫忙評估，朝環球影城的作法，設置像鬼屋或主題遊樂館等，一定能吸引世界各地的遊客前來朝聖，促進金門地方產業的發展。

議長洪允典也認為，花崗石醫院是世界級的稀有資產，希望能好好規劃開發，最好是縣府籌組一個專業團隊來推動，議會將全力來協助。議員王秀玉則說，金門以觀光立縣，觀光就需要多元發展，花崗石坑道鬼斧神工堪稱世界之最，若能好好開發利用，相信將成為金門最耀眼的「觀光財」。

針對烈嶼鄉內危險路段，縣長陳福海(右二)當場指示工務處長黃儒新(右一)著手改善。(于家麒攝)

對此，金門縣長陳福海則表示，花崗石醫院承載了很多金門人的回憶，對於任何建議選項都不排除，但目前縣府財政吃緊，希望能有民間企業一起來合作開發。

議員洪鴻斌提出金門大橋觀光意象過於「小氣」，觀光客慕名來拍照打卡都不知道如何取景是好。(于家麒攝)

府會考察團一行下午也來到金門大橋與烈嶼現勘，針對很多民眾與旅客反映金門大橋的觀光意象太過偏弱；議員洪鴻斌表示，花費了近百億打造的金門大橋，觀光意象如此「小氣」，就那小小一塊「金門大橋」題字「隱藏」在橋端，觀光客慕名而來拍照打卡，都不知道如何取景是好，建議應該另再規畫設計得「醒目」、「大氣」一些，讓慕名遠道而來的旅客拍好、拍滿，把金門大橋成功行銷出去。

議員洪鴻斌(中)提出金門大橋觀光意象過於「小氣」，應即改善得「醒目」、「大氣」一些。(于家麒攝)

而在金門大橋通車後，烈嶼地區車流量明顯大增，鄉內多處危險彎道與標誌不明處也使得車禍頻傳，現勘時洪鴻斌也表示目前最迫性的就是道路安全改善和整建拓寬，以提升烈嶼鄉的交通量能與民眾安全。

對此，縣長陳福海當場指示工務處與觀光處著手改善計畫，務必讓觀光客能在金門大橋有個絕佳的打卡景點；另針對烈嶼鄉內的危險路段、彎路、標誌與標線也都同時要盡快完成改善，以保障鄉親與旅客的安全。