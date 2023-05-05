習近平主持20屆中央財委會 強調加快建設支撐現代化產業 19:282023/05/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家主席習近平5日主持二十屆中央財經委員會，提出以人口高品質發展支撐中國式現代化。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據央視新聞報導，大陸國家主席習近平5日主持召開二十屆中央財經委員會第一次會議強調，其中強調要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，並以人口高品質發展支撐中國式現代化。 整體上行基礎繼續鞏固 大陸4月物流景氣保持增長 秦剛會見俄羅斯外長 堅持烏克蘭危機勸和促談 五一小長假運 大陸鐵路共發送旅客1.33億人次 #大陸國家主席 #中國式現代化 #中央財經委員會 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國氣候特使凱瑞已受大陸邀請 近期將訪問會談 11:282023/05/04 兩岸 中央未對貿易壁壘調查應變 張善政：不能讓ECFA有任何閃失 10:392023/05/04 政治 大陸繼巴西後從南非進口首船5.3萬噸飼料玉米抵粵港 09:342023/05/05 兩岸 美總統氣候問題特使凱瑞稱已獲邀訪陸 陸外交部回應了 16:422023/05/04 兩岸 加拿大政客炒作中方威脅加國議員 陸外交部：子虛烏有 16:482023/05/05 兩岸 《電腦設備》兩岸地緣政治 研華產能布局這樣改 08:282023/05/04 財經 確保五一假期車流順暢 大陸各地祭多項措施 09:052023/05/04 兩岸 距台最近大陸核電華龍一號 全球首堆示範工程竣工驗收 17:342023/05/05 兩岸 大陸丙二酚、1,4-丁二醇、PTA反彈走堅 南亞、台化、東聯營運加分 15:532023/05/05 財經 北京大學建校125周年 堅持教育、科技、人才一體推進 22:082023/05/04 兩岸 陸096核潛艇下水嚇死美國！退役中將爆內幕：這威脅可怕 05:302023/05/04 政治 開啟人生新視野！台灣青年用專業追尋人生夢想 16:172023/05/05 兩岸 大陸五一檔期電影票房15.19億元人民幣3763萬人次 13:492023/05/04 兩岸 大陸官方報告爆CIA顏色革命手段 太陽花學運成案例 11:052023/05/04 兩岸 大陸今夏可能出現局部性乾旱 第二季南方區域供電形勢吃緊 15:202023/05/05 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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