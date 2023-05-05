大陸實境秀節目《乘風2023》（原名：乘風破浪的姐姐，以下稱浪姐4）今（5日）第一集上線後，所有參賽女星初見面反應造成話題，其中Ella（陳嘉樺）與大咖女星謝娜和蔡少芬互動熱絡，3人湊在一起笑鬧聲不斷卻挨轟「好吵」；事後Ella也超直率回應，幽默形象意外大獲好評。

《浪姐4》從籌備、開播到結束都話題不斷，今（5日）第一集上線後，參賽女星們現況和之間互動立刻引起話題，熱情外向的Ella與多名女星互動都很熱絡，剛好又碰到性格相似的謝娜和蔡少芬，3人像是認識幾十年的好朋友，大大小小狀況都講不停，笑鬧聲不斷，還登上熱搜「蔡少芬謝娜Ella好吵」。

Ella直球回應網友批她們好吵一事，幽默到意外再圈粉。（圖／摘自嘉樺ella微博）

不過，面對網友稱自己好吵，還有人形容她們是大喇叭，Ella也立刻親自回應，標記「#蔡少芬謝娜Ella好吵」後，直言「你們有禮貌嗎？誰要來給我大喇叭？」還附上一張網友惡搞的照片。底下有不少粉絲大讚她的回應，「很吵但好喜歡」、「太好笑了，Ella很吵這樣拿第一」、「她從以前就沒安靜過了啊」。

在節目第一集初舞台表演播出後，Ella表演她在S.H.E時期的經典歌曲〈戀人未滿〉，讓全場聽了都掉進回憶裡，更有參賽女星聽到起雞皮疙瘩，最終Ella以384分成績拿下初舞台總排名第一。此次有5位台灣女星出戰《浪姐4》，包括Ella、徐懷鈺、賈靜雯、陳意涵和A-Lin。