南部水荒又逢高溫，中央氣象局預估下波梅雨7日入境，南部山區正值芒果產季，果農期待降雨解決缺水灌溉問題，南水局表示7日將實施今年第16次人工增雨，保握每次降雨機會。

南部近日又乾又熱，台南市南化區北寮里溫度一度飆破38度，曾文水庫蓄水率僅剩6.43％，山區正值芒果灌溉關鍵期，果農抱怨已抽不到曾文溪水灌溉，期待老天下雨。

中央氣象局預估7日鋒面過境，中南部山區有短暫陣雨，曾文水庫預計將啟動今年第16次人工增雨，雖然前15次效果都不顯著，南水局表示，仍需保握每次降雨機會。