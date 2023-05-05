轉眼間會考將至，台北市古亭國中教師及家長團隊，為祝福即將應試的考生們，考試順利，高中金榜，共同策畫此次2023年會考包高中祈福活動，活動前，在傳藝推手曹女士的指導分享下，由熱心的師長及家長們的努力，透過為期約3個月的時間，親手製作精美的狀元帽，表達對9年級同學的祝福。

北市古亭國中於5日下午辦理包高中祈福活動，會場門口7、8年級同學熱情迎接學長姐們，透過「新和笛聲振士氣」、「校長的加持打氣」、「家長的真情祝福」、「文昌護持文具組」、「學習點滴激士氣」、「包粽包中高高掛」及「執筆有神狀元帽」等活動，並發放「包子、蛋糕及粽子」給全體考生。

活動中，校長及家長會闡述「狀元帽」及「包糕粽」的涵義，眾人齊心，迎向勝利，全力祝福古亭國中的考生身心泰然，在教育會考上大展英華；古亭國中校長林泰安表示，「這段期間，同學們認真準備人生的大考，教師及家長齊心合力，透過此次包高中活動，期待給考生們最大的祝福，激勵同學們都能全力以赴，定義屬於自己的成功。」

市古亭國中於5日下午辦理包高中祈福活動，新和國小直笛團透過笛聲振士氣幫9年級的考生加油。（北市古亭國中提供／游念育台北傳真）

古亭國中曾獲教育部藝術教育貢獻獎，以及教育部「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」合作學校。此次包高中活動更結合傳統工藝、視覺藝術、詩文卡片書寫等形式，衷心祝福古亭國中考生們，國中教育會考，考分登頂，大展長才，大步邁向目標，開創精彩人生。