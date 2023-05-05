Fed再升息1碼後，將基準利率調升至5％至5.25％區間，創下2007年8月以來最高，為去年3月美國啟動升息循環以來，第十次宣布升息，並暗示可能停止升息，但Fed主席鮑爾隨後指出「今年不太可能降息」。市場解讀，美國升息應已到頂，後續將維持高利率至年底。

蔡烱民表示，目前就整體市場認知，6月美國再次升息的可能性不高，但美國勞動市場緊俏、且距離2％的目標通膨率仍有距離，美國也迷卻未排除升息可能，就目前Fed說法來看，仍是依據是經濟數據（data-dependent）決定，但預估至年底都不會有降息的可能，高利率將維持至年底。

蔡烱民補充，此次Fed升息符合市場認知，不令人意外，且市場都已有所反應，今年主要還是觀察景氣變化、企業獲利情形為主，例如3月美國中小型銀行的影響等，但目前主要國家升息都已接近尾聲，目前來看Fed確實應該會暫停，至少6月會先觀望一陣子。

至於我國利率決策，蔡烱民則說，我國通膨相對平穩，不像其他國家距離目標仍有大段落差，但整體仍是以data-dependent，持續關注各項數據。

另，對於美國景氣衰退，蔡烱民認為，對企業來講，高利率對於企業投資、商用不動產帶來減緩，對景氣有一定影響，但觀察美國勞動市場目前失業率仍低，支撐零售銷售，研判目前美國軟著陸（soft landing）的可能性仍存在，衰退仍是溫和的。