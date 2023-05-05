新北市天道盟幫派幹部26歲廖姓男子，日前夥同7人將得罪友人的許姓男子施以私刑，不僅強灌對方多瓶藥酒取樂，待其因酒醉無法反抗之際動手圍毆，最終將他丟包在廢棄倉庫中逃離現場；新莊警方偵蒐一個月後，在4日兵分多路展開收網，一舉將廖姓主嫌等6人逮捕移送法辦，將持續追捕其餘在逃嫌犯。

據了解，29歲受害人許姓男子日前在苗栗與26歲柯姓男子發生行車糾紛，雙方相約3月28日下午在新莊區化成路某間機車行談判，沒想到柯男找天道盟太陽聯盟幹部廖男撐腰，當天廖男帶著7名小弟陪同柯男去跟獨自前來的許男談判，當場就指揮小弟圍毆許男，途中還強迫他喝完10名藥酒。

結果許男喝了4瓶後就不勝酒力，當場醉倒不起，廖男見狀竟指使小弟再對其拳打腳踢，許男無力反抗被打的遍體麟傷，最後被丟包在機車行旁的廢棄倉庫裡；新莊警方獲報後立即組成專案小組展開調查，並報請新北地檢檢察官指揮偵辦，經一個月跟監蒐證，警方見時機成熟展開收網，昨(4)日持搜索票、拘票，兵分多路在萬華、中和、三重等地將廖姓主嫌等6人查緝到案，並查扣開山刀1把、西瓜刀1把、球棒2支及手機等證物。

廖男等人對犯行坦承不諱，全案依涉嫌組織犯罪條例、妨害秩序、傷害及妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，目前尚有3名涉案嫌犯，將依檢察官指示第二波行動執行。