許多人從小苦讀，就是希望能考上好學校、進入好公司工作。不過一名網友透露，他認識的傳產老闆、地主，常嚷嚷著「唸太多書沒用」、「台大有什麼了不起」，似乎相當不喜歡高學歷的人。貼文一出，有一票網友認為，這可能是和傳產老闆找員工的標準有關，直說：「學歷越高文明程度越高，代表越難控制」。

原PO在PTT八卦板以「很多傳產老闆跟地主不太喜歡高學歷？」為題發文，表示他有個親戚參加知名地區性社團將近20年，有時在親戚家聚餐，也會有其他社友來同樂，這些社友不乏中小企業老闆、地主，常趁著其他醫生、牙醫社友不在場，大談「學歷無用論」。

原PO表示，這些人常說：「唸太多書沒用」、「台大有什麼了不起」、「很多教授都是米蟲」等極端言論，雖然他有時也覺得這種說法太過分，不過聽久了，也開始產生自我懷疑，「是他們太無知，還是我被洗腦了？」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「X屁！小孩都送出國」、「因為他們就不是靠學歷成功的啊」。也有人指出傳產老闆不喜歡高學歷者的原因，「他們要的是狗！有想法的不聽話，還可能成對手」、「不喜歡太聰明的來計較薪水」、「傳產的只要會一個口令一個動作就好了」、「太聰明就不會被他們壓榨」、「高學歷的很難奴到能和慣老闆磁場相合」、「學歷越高文明程度越高，代表越難控制」。