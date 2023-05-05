涂忠正強調，本股份收購案若有進一步發展，公司將依法令規定公告，讓投資人知悉。

對於公平會有條件包括統一超、家樂福不得向個別供貨商協商「共同採購」，未來家樂福股份統一企業持有70％、統一超商持有30％，且董事席次維持三分之二不得由統一超商之董事或總經理擔任，家樂福總經理亦二年內不得擔任統一超總經理或經理人等情事，目前統一集團內部對未來家樂福總經理均相當期待，據悉，包括統一企業海外部經理人均有機會。

統一集團是於去年七月宣布收購台灣家樂福（家福）法方60％股權，統一企業、統一超回購台灣家樂福持股，完成交易後，分別持有70％、30％股份，並取得全台超過340間量販、超市與頂級超市經營權；另有129家商場、家樂福商標使用權、部分量販店及物流中心的自有土地與資產，5日經公平會有條件過關後，預計在法方股東取得投審會通過後，部分交割條件細節洽談後，有望在下半年完成交割，屆時統一集團瞬間由食品龍頭後、進一步成為全台零售通路龍頭。