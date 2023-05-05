統一獅本週花蓮主場最終戰繼續迎戰味全龍，不只有花蓮特有的開轟獎金，立委傅崐萁賽前宣布加碼，只要獅隊球員進帳打點就能再進帳1萬元獎金，新科「花蓮王」蘇智傑在3局下敲出2分炮，生涯在花蓮第10轟，一棒也進帳3萬獎金。

面對龍隊先發投手布里悍，獅隊首局雖有連續2支安打，但蘇智傑在搶分時遭觸殺在本壘前，3局下在局間練投時卻突然出現身體不適，向教練團、防護員招手，之後評估後退場，由廖任磊接替投球任務，這也是布里悍來台後單場最短投球局數。

3局下獅隊2出局後林安可安打上壘，昨天才敲出生涯花蓮第9轟、正式超越彭政閔獨居花蓮球場最會轟的球員，蘇智傑今天再次「炸裂」，敲出右外野2分炮，不只繼續堆高「智傑障礙」，本季累積5轟也追上龍隊劉基鴻，18分打點與朱育賢列第一，另外賽前打擊率、安打也都在榜首，有機會一舉成為「四冠王」，3局打完獅隊2比0領先。