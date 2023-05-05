北市警大安分局為辦理「0505全民反詐啟動日」活動，5日邀請籃球明星陳信安及111學年度JHBL籃球賽男子組冠軍隊「台北市市立金華國民中學」、女子組冠軍隊「台北市民族實驗國民中學」，共同響應加入反詐宣導行列，現場舉辦反詐大會師宣誓活動，由陳信安開球後，舉辦JHBL籃球冠軍聯隊與大安分局所組成的籃球隊進行友誼賽及趣味投籃競賽，偵查隊長陳俊誠及安和所長霍建元都親自下場尬球，儘管是大人對小孩，但是警察叔叔們仍不敵國中生，在對方禮讓下仍如事先預期輸球，賽後由協辦贊助廠商玻音先創股份有限公司赠送選手精美紀念品。

大安偵查隊長陳俊誠與安和所長霍建元下場與國中學子進行籃球友誼賽。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安分局表示，近來「假投資、解除分期付款、假網拍」等3種詐騙模式有逐漸升高的趨勢，提醒民眾要隨時保持警惕，不要隨便輕信陌生人的話語，更要時時保持冷靜，不要被詐騙分子的話術矇騙，尤其要記住：「不要輕易相信輕鬆投資即可享有高額獲利等話術，更不要輕易透露個人信息。

大安分局與JHBL籃球冠軍聯隊進行友誼賽。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安分局長王寶章提醒民眾，要加強自我保護意識，不要任意接聽陌生人來電；不任意點擊連結不明網址；接獲訊息與親友討論，識破詐騙分子的套路；及時報警，制止詐騙行為。