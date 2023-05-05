近期美國OpenAI公司推出ChatGPT人工智慧（AI）程式引起一陣風潮，各國的AI發展都受到矚目，中國的百度也推出包括「文心一言」在內的AI。雖然初期表現差強人意，但後續的發展仍被不少人寄予厚望，倒是百度CEO李彥宏認為，中國的AI是否能追趕得上西方的AI，取決於自身的努力，這兩者間的差距有可能趕得上，也明可能會一直都追不上。

有潛力不僅席捲了全世界，更讓人們重新審視AI。

據《快科技》報導，李彥宏在百度公司內部活動中表示，有人說百度錯失了做出ChatGPT的機會，但谷歌多花了4000萬美元，也沒能做出ChatGPT，與ChatGPT的差距取決於我們追趕的速度和執行力。

李彥宏還提到，此前關於文心一言與ChatGPT差距2個月的說法，「我當時後面還有一段話，就是這兩個月的差距要多久才能趕上？這取決於我們的努力，有可能能趕上，但也有可能一直追不上。」

報導指出，ChatGPT於去年11月由微軟投資的OpenAI推出，其用戶在短短2個月內增長到約1億——使其成為有史以來增長最快的應用程序。微軟在1月份宣佈向OpenAI追加投資數十億美元，據報導總額已達100億美元。最新版本的搜索引擎Bing也集成了ChatGPT。

報導表示，ChatGPT廣泛的能力激起了用戶的好奇心，包括能夠寫求職信、通過大學水平的考試，甚至編寫代碼。

在此之前，微軟聯合創始人比爾．蓋茨日前在接受德國《商業日報》(Handelsblatt) 採訪時表示，他認為ChatGPT可以對用戶查詢做出驚人的類似人類的反應，與網路的發明一樣重要。「到目前為止，人工智慧可以讀寫，但無法理解內容。像ChatGPT這樣的新程序將通過幫助寫發票或信件來提高許多辦公室工作的效率，這將改變我們的世界。」