陳宥心從小在單親家庭中成長，為了分擔家計，她在披薩店打工，半工半讀完成大學學業。在機緣下，參加新北市社會局「夢想起航儲蓄方案」，每月儲蓄3千元，3年後存了10萬8千元，加上社會局以1比1相對提撥補助，宥心共獲得21萬6千元，她運用人生第一桶金的20萬元加入1985窯烤披薩店創業，成供從員工變成股東。

社會局救助科長石玉麗表示，「夢想起航儲蓄方案」係由中國信託慈善基金會所捐助，參加者必須經由計畫申請獲准，儲滿3年，社會局再以1比1相對提撥補助，並經過2年的追蹤輔導。在參加儲蓄期間，每年還要參加20小時的志工服務和訓練，以協助弱勢戶脫貧自立。

她說，家住三重的陳宥心今年29歲，母親在她國中時就因病往生，為了幫父親分擔家計，陳宥心從稻江商職烘焙建教班就開始打工，並考上中華科技大學餐飲管理系，一心朝餐飲烘焙業發展，大學畢業後在原本打工的「1985窯烤披蕯」三重店繼續工作。

石玉麗指出，後來1985窯烤披蕯創辦人王志安和章雅竹看陳宥心工作認真，又有創意，因此極力栽培，之後她從網路獲知新北市推出「夢想起航儲蓄方案」，陳宥心提出申請並成功審核通過，在定期儲蓄滿3年之際提出創業計畫，經由新北市就業服務處創業輔導團提供相關輔導與資源，獲准提領儲蓄帳戶裡的資金運用。

1985窯烤披蕯創辦人章雅竹表示，她看著宥心在三重店努力多年，就像自己的女兒一樣，因此在新莊中和街展店時，特別邀請她入股，宥心就以第一桶金加入，成為新莊幸福店的股東之一。