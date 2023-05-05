中共航母山東艦日前首度在台灣東部太平洋海域參演；美國航母尼米茲號則在中共開始軍演時，掉頭離開。針對綠營人士認為，山東艦打不過尼米茲艦，前立委郭正亮吐槽說，難道你可以指揮尼米茲艦？邏輯真的很奇怪。

郭正亮今(5日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，綠營的論述是，「山東艦打不過我們尼米茲艦」，郭正亮不禁說，「尼米茲艦是你的喔？」

郭正亮接著指出，台灣沒有辦法去面對大陸的戰力，比如航母來了、055型飛彈驅逐艦來了，台灣要怎麼打，因海軍落後人家太遠了。綠營的論述卻是，山東艦又打不過尼米茲艦，郭正亮忍不住吐槽，「你可以指揮尼米茲艦？」邏輯真的很奇怪。

另外，國防部長邱國正在立法院表示，兩岸一旦開打，台灣沒有分什麼前方、後方，面臨「處處是戰場」。郭正亮指出，邱國正覺得這是真的狀況。至於東部保留軍力怎麼辦？邱國正稱到處都是戰場。處處保留、處處都保留不住，都是打仗的區域，可說是真相最傷人，乾脆就不要面對。台灣有蠻多人是這種心態，哀莫大於心死，就假裝沒看到。