證期局分析，今年4月美國接連倒閉了三家銀行，引發投資人擔憂銀行業動盪可能使全球經濟陷入衰退，加上美國聯準會再度升息等因素影響，市場交易轉趨審慎，外資也開始採取較保守的操作策略。

證期局統計，4月外資賣超台股及上市櫃有價證券（股、債）分別達新台幣 698.69億元及782.88億元。但證期局觀察，截至今年4月底，全體外資所持有上市櫃股票占總市值約37.86％，仍近4成左右，且4月份台股大盤指數雖下跌288.88點、跌幅1.82％，但指數仍維持在1萬5千點以上。

儘管4月單月外資賣超台股近700億元，但就今年前四月來看，外資還是買超上市股票新台幣1,770.21億元、買超上櫃股票21.55億元，共買超上市櫃股票1791.76億元。

據證期局統計，今年首季外資淨匯入138.76億美元（約合新台幣4,226億元），是2008年之後、近15年同期外資淨匯入新高，且已超越去年外資淨匯出金額135.64億美元，4月份則淨匯出4.63億美元，累計存量達2,294.03億美元，維持在2,000億美元之上。

就今年以來至4月底止，整體外資還是呈現淨匯入。證期局分析，今年前四月外資回籠，主要有二大因素，一是美國相關經濟數據提振投資人信心，二是市場預期美國聯準會放慢升息腳步，帶動歐美及亞洲主要股市普遍上漲，也讓外資對風險性資產操作偏向正面，吸引外資資金流入。

據統計，今年前三月外資強力回補，1月份淨匯入75.54億美元、2月份淨匯入25億美元、3月份淨匯入38.28億元，4月份則淨匯出4.63億美元，今年前四月累計外資陸資淨匯入134.19億美元。