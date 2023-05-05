蔡烱民指出，國際美元指數4月下跌0.83％，歐元升值1.02％、英鎊升值0.78％，其餘則普遍貶值，澳幣貶值1.32％、人民幣貶0.91％、日圓貶0.78％、加拿大幣貶0.6％、新加坡幣貶0.55％，各國貨幣升貶互見，因此以投資應用收益為主要影響。

觀察外資動向，蔡烱民指出，根據金管會統計，外資4月匯出4.62億美元，但當月有台積電發放股息，約20億美元左右的盈餘匯出，若以本金加計盈餘，外資4月匯出約在20至30億美元之間。他也提到，4月匯市大致平穩，資金供需很平衡，變動不大，因此央行也沒有進場調節需要，若當市場變動加大，央行會適時進場調節。

另觀察4月底外資持有國內股票及債券，按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共5,389億美元，約當外匯存底96％，較上月減少267億美元、月減5個百分點。蔡烱民說明，這部分主要反應股市市值下跌，因為外資在4月賣超690億元，也就是20多億美元所致。

根據央行公布，台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四，第一是大陸至3月底的3兆1,839億美元，第二為日本至3月底1兆1,287億美元，瑞士至3月底8,139億美元居第三，印度至4月21日的5,145億美元排第五，其他包括沙烏地阿拉伯及香港至3月底同為4,133億美元，韓國製4月底4,022億美元。

展望5月，蔡烱民認為，5月以來匯市變動非常平穩，市場供需平衡，且股市變動也非常小，去年主要影響市場的是各國貨幣政策與通膨，而今年則以景氣變化與企業獲利為市場主要影響因素。