國內治安日益敗壞，台南市永康區3日發生的超商男子墜樓身亡；「台版柬埔寨」假求職真拘禁，陸續虐死3人，檢警查出北市寧夏所所長葉育忻暗中提供對方資料；不動產借貸媒合平台imB日前爆出詐騙逾25億元，台北市議員徐巧芯在臉書貼出行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲等多位綠營高層與主嫌曾國緯合影的照片。政論節目主持人錢怡君今（5）日質疑，蔡總統答應的社會安全網呢？看起來社會安全網不但沒有補上，而且越破越大洞！

台南市永康區3日發生的超商男子墜樓身亡案，警方逮捕涉嫌脅迫、凌虐的4男2女到案，法院裁准主嫌曾男、劉男羈押禁見。

另外，「台版柬埔寨」假求職真拘禁，陸續虐死3人，檢警查出北市寧夏所所長葉育忻暗中提供對方資料，從中收取超過台幣100萬元的虛擬貨幣泰達幣，士林地檢署4日凌晨以有滅證、逃亡之虞向法院聲請羈押，士林地院裁定葉育忻羈押。

不動產借貸媒合平台imB日前爆出詐騙逾25億元，曾國緯、曾明祥父子今（5）日凌晨裁准收押禁見。台北市議員徐巧芯在臉書貼出行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲等多位綠營高層與曾國緯合影的照片。

《新聞大白話》主持人錢怡君今（5）日質疑，蔡總統答應的社會安全網呢？看起來社會安全網不但沒有補上，而且越破越大洞。錢怡君直言，行政院推出反詐騙口訣「1234+5」，也看不懂是什麼；要如何洗刷台灣「詐騙之島」的惡名？看不到具體方法！

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