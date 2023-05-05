36歲南韓最年輕青龍獎影帝劉亞仁(本名:嚴弘植)，因涉嫌施打異丙酚(俗稱牛奶針)、大麻、古柯鹼、K他命、唑吡坦5種毒品，形象一落谷底，不只新戲慘遭換角，還得面臨巨額違約金，而警方最近還查到他的身邊4名友人，包括藝術家男密友崔河那也與吸毒案有關，從證人正式轉為嫌疑人。

劉亞仁3月27日首度接受警方應訊，承認吸食大麻，但堅稱異丙酚與K他命是出於醫療用途，並否認吸食古柯鹼，但警方並不採信，表示釐清劉亞仁的吸毒共犯名單之後，將第二次傳喚劉亞仁，後來還從處方籤紀錄查出他曾在醫療用途以外服用唑吡坦，據了解此種藥物主要用於治療失眠，具有成癮性，且每日服用量不得超過10毫克，不過是否過量尚待進一步調查。

而韓警最新調查也在3日曝光，韓媒《SBS》指出劉亞仁身邊4名友人，包括藝術家男密友、一名美國籍男子跟一名Youtuber涉嫌提供毒品，其中更有人驗出大麻陽性反應，至於唑吡坦的部分，警方則懷疑劉亞仁因無法重複領取，多次委託朋友代為購買，對10家開立唑吡坦的醫院及診所進行扣押調查，並希望能在5月將一切真相水落石出。

當時《SBS》在報導中，雖將崔河那的臉打馬賽克，且未指名道姓，不過看得出是劉亞仁在IG分享過的友人，加上崔河那首爾大學藝術學院雕塑系的背景，以及曾跟劉亞仁一同從美國入境韓國等線索，很容易辨識出崔河那的身分。

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