今年13歲的小樂因罹患罕見疾病Melas症候群，以致智力仍停留在5至6歲的階段，但他非常喜愛各式車輛，社團法人中華民國喜願協會透過新北市議員葉元之媒合，由新北市社會局串聯警車、消防車、郵務車、怪手車，甚至蓮花跑車等，在林口下福活動中心前廣場，讓小樂逐一坐上去圓夢，讓他度過歡樂的一天。

活動當天林口區長廖武輝、社會局身障科長楊貴閔、下福派出所、三重郵局、新北市自閉症服務協進會等一起出席參加，現場除了各式汽車，還出動了吉祥物許願熊與小樂互動。小樂在父親的抱持下，逐一搭上各式車輛拍照圓夢，最後選擇紅色跑車兜風。

小樂的父親在林口擔任工程師，母親則是托育人員，小樂在幼兒階段發現有點發展遲緩和發生癲癇狀況，6歲發病時經林口長庚醫院診斷出罹患罕見疾病Melas症候群，自此反覆住院，同時身體也有嚴重的側彎變形，行動不便。

林口長庚醫院小兒神經科主任周怡君表示，Melas症候群是腦病變、乳酸中毒和類中風發作的合併統稱，因為人體的組織有粒線體，粒線體就像是細胞的發電廠，尤其在腦部、心、肝、腎等臟器特別需求，當粒線體損壞到7成，這些臟器就會開始出現問題，反覆出現昏睡、腦中風等症狀。

喜願協會執行長徐祥珍表示，喜願基金會是全球最大的兒童圓夢公益組織之一，以服務3歲至18歲的重症病童，幫助他們實現翻轉生命的願望，根據協會的調查中發現，願望成真可以讓病童在後續治療中產生正向轉折點，以增強對抗病魔的力量。

他說，協會成立29年來，在台灣已為2450位重症病童實現願望，目前喜願協會與全國20家醫院合作，每年定期關懷陪伴治療中的重症病童約2000人次。