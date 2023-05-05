秉持著全民享健康的精神，「安麗台灣」長期以來對各項運動賽事的推廣不宜餘力，一直以來也持續提倡極致健康的概念，現在更將觸角擴張到籃球圈，安麗旗下的保健營養品牌「紐崔萊」，今年獨家贊助本地最熱血的三對三鬥牛賽，2023紐崔萊三對三鬥牛賽，目前已經吸引各地近千支球隊報名參加。此外，受到熱血籃球員們的激情感召，紐崔萊決定要加碼捐出1500顆籃球，大力推廣籃球運動，期盼透過這樣的贊助活動，一方面增加國內籃球運動人口，另方面也透過運動促進學生健康，為學生運動盡一份心力。

有感於這股學生籃球熱，紐崔萊決定要捐贈國內150所設有籃球社的公立高中和高職，每校10顆籃球，希望透過這樣的方式，讓籃球運動能在校園扎下更深的基礎，讓更多人來從事這個運動。5月5日下午3點30分，於台北市茹曦酒店玉蘭軒舉行捐贈儀式，體育署長鄭世忠親自出席見證。

紐崔萊台灣區行銷長陳怡靜在儀式中，將8顆籃球代表性的捐給新北市竹林高中和台北市中正高中的教練及學生代表。陳行銷長表示，這次的捐贈活動，主要針對籃球社團，就是希望讓更多學校的同學們也能接觸到籃球，進而喜歡上籃球，也期望將來有機會看到更多出色的籃球運動員。到場見證的體育署長鄭世忠則在致詞時表示，歡迎企業多多揖注國內學生運動，也期盼透過這樣的模式，能引進更多外部資源進到校園，進而更提升國內學生運動水準，而能從中發掘更多運動好手，提振國內運動表現。

今年紐崔萊獨家冠名贊助全國最熱血的三對三鬥牛賽，這次的比賽，將從5月13日起，先後在中區、南區和北區展開預賽，最終的全國總決賽，則將於6月18日在台灣大學登場。分區預賽除了有熱血刺激的晉級對抗之外，更安排了不同學校的HBL球星到場為選手加油，也會和現場民眾們一起進行籃球相關的趣味活動體驗，帶給大家截然不同的籃球體驗。