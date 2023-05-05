陳女與未婚夫賴男長期經營保險團隊，2021年6月分手後，賴男在臉書指控陳母：「妳女兒跟以前偷吃的學長聯繫」，陳女怒告求償及請求返還所有物愛狗「小笨」；賴抗辯，「小笨」的晶片、疫苗紀錄飼主都是賴母，陳搬走時也未帶走；他臉書貼文則是防衛權力。經動物協會人員作證，狗是陳單獨認養，法官判賴歸還狗、賠8萬元，可上訴。

陳女指控，與賴男自高中到2021年1月訂婚已交往13年，兩人在2021年6月分手後，賴男在臉書貼文指控陳母：「妳到底知不知道真正分手的理由是妳女兒跟以前偷吃的學長聯繫」，並將閱覽權設為「公開」。兩人長期穩定交往，眾多友人周知，賴捏造不實情節貶抑她的名譽及人格評價，導致她承受重大精神痛苦，求償精神撫慰金。

陳女說，兩人交往期間，她在2011年領養愛犬「小笨」，當時未滿20歲，依動物保護法規定無法當飼主，才以賴母登記為犬隻晶片名義人，兩人分居後，她去探視「小笨」，賴以擅自侵入住宅惡言相向，她基於所有物返還請求權，要求返還「小笨」。

賴男抗辯，「小笨」的領養登記及注射疫苗紀錄等飼主都登記是賴母，他才是「小笨」的所有權人，且陳女搬走時未一併帶走狗，可見，她主觀認為狗並非她所有。賴男說，他的臉書發文是陳述客觀事實，澄清、保障自己的權力，並非侮辱陳女。

動物協會人員作證指出，當年陳女一個人來領養， 領養文件記載她是領養人，事後，陳女都會帶「小笨」來做志工。

法官認定，陳女領養「小笨」取得所有權，請求賴男返還愛犬是有所依據，晶片登記賴母為飼主只是配合行政管理作業；臉書貼文言論就社會通論有負面評價、致人難堪不悅，貶損社會評價。法官判決，侵權行為損害賠償，判賴賠償8萬元；返還請求權，判賴返還犬隻。