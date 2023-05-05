前總統陳水扁親家趙玉柱因台開內線交易案被判刑4年，今天獲准假釋出獄。（洪榮志攝）

前總統陳水扁親家趙玉柱因台開內線交易案被判刑4年，去年3月轉到台南明德外役監服刑，今天獲准假釋出獄。外役監接獲假釋令後，立即展開相關作業流程，今天傍晚6點40分趙玉柱走出外役監時，直說很高興，也感謝各界的關心，隨即由二兒子趙建勳開車接走。

趙建勳表示，他是在看診時，從新聞報導中得知父親假釋獲准的消息，經與家人商量後，由他開車接送。對於父親獲釋，他感到相當開心，家裡也已經準備豬腳麵線要讓父親過運。

據了解，2005年間台開董事會通過165億元聯貸案，因官股銀行彰化銀行決議不再持有台開股票，台開董事長蘇德建擔心股權變動受影響，於是找國票證券董事蔡清文，商請當時具有「駙馬爺」身分的趙建銘共同購買彰化銀行股票，雙方2度約在知名日本料理餐廳「三井」餐敘。

之後，趙建銘、趙玉柱、蔡清文、寬頻房訊總經理游世一等人大買股票後再賣出，從中獲利超過上億元。全案爆發後，趙建銘被判刑3年8月；趙玉柱被判刑4年，但又犯侵占罪被判刑，並獲減刑為7月，2022年高等法院裁定應執行4年3月。