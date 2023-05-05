新北捷運局4月28日公告徵求「淡海輕軌淡水行政中心站周邊土地開發案」招標，預計開發量體約6萬坪，投資興建金額達105億元，將與出入口共構興建商場、辦公室及住宅等複合式開發大樓，並規劃連通空橋與淡水行政中心站銜接，為淡水地區經濟發展注入新動能。

新北捷運局表示，該開發案位於淡金路2段、濱海路1段、中山北路2段及新市一路3段101巷所圍街廓，是進出北海岸重要節點，由捷運局以及營建署所擁有的土地整併而來，總面積近3公頃，未來由得標者展開共同開發。

捷運局指出，開發案預計可興建2棟地下2層、地上13至15層複合式開發大樓，未來可提供約4萬坪商業空間，創造約3000個就業機會，並由新北捷運局負責招商，不僅可帶動淡水地區經濟發展，也可藉由淡海輕軌轉乘雙北捷運路網，待淡江大橋通車後，更可經由台61線及台64線快速道路，串接國道1號及3號高速公路，交通便捷，且周邊生活機能完善，極具發展潛力。