新北市三重、蘆洲及新莊地區屬新北發展較早的區域，區內商圈林立，生活機能完善，並有新蘆線、環狀線及桃園機場捷運等3條捷運路線經過，吸引不少外來人口移居，其中位在新北市三重的台北橋站由於距離北市僅一站之遙，吸引周邊居民遷居置產，成為熱門捷運宅交易地點，而三重站則是成交均價最高的地方。

新北市三重、蘆洲及新莊地區屬新北發展較早的區域，區內商圈林立，生活機能完善，並有新蘆線、環狀線及桃園機場捷運等3條捷運路線經過，吸引不少外來人口移居。(黃敬文翻攝)

新北市三重地政事務所彙整近3年捷運新莊蘆洲線14個捷運站點周邊500公尺內的捷運宅實價登錄資料，扣除特殊交易情形後有近7200筆，其中以台北橋站最為熱門，交易量共計927件，約占13％，成交總價多落在1000至1500萬元，近1年成交均價約40至50萬，其中以台北橋站52萬及三重站55萬最高。

三重地政事務所主任許才仁表示，不動產交易近期因升息、通膨等情況，成交量呈現漸緩的趨勢，但不動產交易金額龐大，且攸關民眾財產權益甚鉅，為提升成交資訊公開透明度，三重地政事務所在官網推出「三蘆房訊情報網」，提供三蘆地區各生活圈行情、預售屋備查資訊及價量分析等資訊，使民眾充分掌握區域行情，作為交易判斷的參考。