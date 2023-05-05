藥華藥表示，今年以來，營收均以美國為主，每月營收複合成長率約為13.3％，已有逐步打開市場趨勢。

近期完成海外募資GDR，總募資金額達141億台幣（4.62億美元）的藥華藥，是今年以來全球最大的生技醫療產業募資案件。該資金將挹注美國子公司、開發日本市場、研發更多適應症等，拓展全球商業版圖，加速營收成長。

藥華藥表示，除了美國外，日本市場亦是下一個發展的重點指標。Ropeg已獲日本PMDA核准用於真性紅血球增多症（PV）。日本是全球第三大的藥品市場，Ropeg最快今年第三季上市銷售。

另外，中國團隊已於2022年12月底遞交Ropeg用於PV藥證申請，近期啟動中心核查。其中上海、廣州、北京自五月起已有患者陸續申請專案進口。澳門地區醫院已於4月完成藥品採購，造福PV患者。

藥華藥受美國在台協會邀請參加2023選擇美國投資高峰會（SelectUSA），SelectUSA由美國商務部主辦，從5月1日起連續四天在美國華盛頓特區舉行。中華民國駐美代表蕭美琴大使與會。藥華藥由執行長林國鐘代表參加，並與SelectUSA主任辛赫（Jasjit Singh）單獨面對面會談。辛赫表示，會持續支持公司在美國進一步的發展。