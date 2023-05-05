媒體在自殺防治中扮演重要角色，美國2017年某部影集的高收視率，帶來了當地10至17歲青少年輕生人數的增加，這樣的影響在台灣也可看見。專家指出，疫情期間的輕生機率持平，不過粗估今年的輕生死亡數將微幅上升。輕生是多重原因所致，需要全面性策略的防範，專家呼籲媒體，透過報導從逆境中走出的方法，或專家、學者說法，發揮輕生事件新聞報導的正向力量。

全國自殺防治中心主任李明濱表示，媒體在自殺防治中扮演重要的角色，過去中心致力於推廣WHO媒體六不六要報導原則在媒體朋友的努力下，六不原則已經明顯改善，希望將來加強六要原則，發揮輕生事件新聞報導的正向力量，例如從逆境中走出來的方法，或與專家學者討論如何報導自殺防治的正確知識及問題的解決方法等。

李明濱表示，疫情帶來全面性的心理衝擊，全國自殺防治中心於111年所進行「心理健康及自殺防治認知與行為」之電話調查就顯示，疫情對許多人的心理狀態造成了不小的影響。根據調查結果，超過44.4％的民眾在過去1個月中因為疫情而感到壓力。幸運的是，在全體人民的共同努力下，近3年來台灣的輕生死亡率呈現持平的趨勢。

2021年輕生死亡率為每十萬人口15.3人，較前1年下降至15.5人，自殺死亡率排名已經連續12年退居國人十大死因之外；隨著2020年衛福部擴大通報作業完成，2022年通報人次上升至4536人次，與2021年相比增加1898人次（增幅4.4％），顯示國人逐漸瞭解通報之重要性且積極參與通報。

李明濱粗估，2023年輕生死亡人數會有微幅上升，輕生是多重原因造成，因此此人數的上升可能的原因有許多，需要全面性策略的防範。在全面性策略中，特別是針對青少年自殺防治，媒體是相當重要的一個環節，在自殺防治中扮演十分重要的角色，雖然影視輕生的不當描述可能導致模仿效應，並讓輕生危機的增加，但光能夠注意一些報導細節，也能有些減少輕生危機的發生。

由於網路資訊快速流通的特性，網路資源對自殺防治的策略有很好的協助作用，可以從「全面性」、「選擇性」、「指標性」三個方面著手。李明濱舉例，可透過網路教育公眾輕生危險訊號，標誌高險族群並鼓勵其接受治療，以及使用心情溫度計App進行自我篩檢等等。同時，線上同支持論壇和線上課程等服務也可以提供支持和治療，網路平台管理員的守門人角色也能形成有效的保護因子。

然而，網路的過度使用對身體和心理狀況都可能造成負面影響，例如失眠、姿勢不良、用眼過度和情緒困擾等等。因此，李明濱提醒，在這個網路時代，也應該主動很關心身旁的親友，是否常常盯著手機、電腦或平板，讓網路成為影響生活的角色。更重要的是，如果停止或減少使用網路時感到生氣、焦慮和悲傷，就應該留意，尋求必要的支持和幫助。

李明濱表示，近年來科技的進步和網路的快速便利性，使得串流影音平台的不可避免。這也讓影視劇演出對於自殺防治的影響變得更加重要。例如在2017年，某部美國影集的高收視率，帶來了當地10至17歲青少年輕生人數的增加；而在台灣的研中，也發現某部戲劇於2018年首播後1年，青少年輕生人數都有所變化。

國內外的研究都凸顯出，影視劇自構思、演出、播放和宣傳，都需要更加周密細緻地設想到作品對現實生活中脆弱族群可能帶來的負面影響。李明濱希望影視劇相關從業人員能夠協助使作品發揮其正面影響，並以不同形式的方式投入自殺防治工作，共建穩固的輕生事件防治網路。

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