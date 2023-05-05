衛福部社會及家庭署日前舉辦「2023年全國績優寄養家庭獎勵表揚」，金門家扶中心受縣府委託執行之安置服務方案中，擔任寄養家庭的許永煌、李淑賢伉儷，獲頒全國績優寄養家庭表揚。許氏夫婦投入寄養家庭工作10餘年，兩人堅信「陪伴，就是最好的照顧」，陸續接受了3名寄養兒少，多年來的努力及付出，背後全是滿滿的感動！

許永煌、李淑賢伉儷早期都是金門家扶中心的資深志工夥伴，20多年來全家都在家扶中心服務至今。十多年前在知悉家扶中心在招募寄養家庭時，希望能投入更多實質的力量，能直接幫助到弱勢的孩童。在此初衷之下，終於在2011年勇敢的遞出寄養家庭的申請，並打鐵趁熱、一氣呵成完成了寄養家庭所有的培訓，並通過政府單位所率領的學者與專家的評鑑和審核，在隔年正式成為儲備寄養家庭。

許永煌(左)日前專程搭機將「阿寶」(右)送到台灣交給認養父母，縱有百般不捨，也期許他能有更好的未來。(圖／金門家扶中心提供)

據了解，許氏夫婦在投入寄養家庭工作的行列後，陸陸續續的接受了3名寄養兒少，安置在他們家中並長期照顧他們。同時也協助部分寄養家庭的喘息服務照顧，臨時及短期的照顧過其他數名的寄養兒童。夫妻倆謙虛的說，擔任寄養家庭工作沒有甚麼特殊的能力，只是盡一份為人父母該有的責任，並堅信「陪伴，就是最好的照顧」。

許永煌、李淑賢伉儷曾經照顧過母親因故身亡、父親入獄，又無合適親友照顧的兒童；也曾照顧過早產兒一出生就抱過來給他們夫婦照顧的巴掌嬰兒；也照顧過在原生家庭無法提供正常教養的孩子；不過令他們夫婦倆最心疼、也最難忘的是「阿寶」這個無依無靠的小嬰兒。

許永煌說，從被家扶中心通知阿寶會被送來寄養安置後，他們夫婦就忙進忙出，著手準備著奶粉、尿布、嬰兒床，洗滌準備著小小孩的衣物，以及張羅各項嬰兒用品，因為家裡即將迎接家中的新成員「阿寶」的到來。

李淑賢則回憶著感動的說，阿寶因為早產，剛開始只比先生的雙掌大一些，夫妻倆沿用職前訓練時「芬蘭箱」的專業概念，把阿寶放在蘋果箱內，給阿寶小空間的安全感。他們小心照顧直到阿寶大些才替換為奶瓶，平時關注阿寶的發展議題，也進行相關的早期療育課程。兩人表示，照顧阿寶比照顧自己的子女更用心，經過數年的照顧，阿寶已經從嬰兒成為可愛小孩，後來阿寶也找到了收養他的人，縱有百般不捨，他們還是帶著阿寶飛到台灣，親手將他交到新的父母懷中。

許氏夫婦常說：「我們能做的就多做，不為什麼、只為了孩子好，希望他們能夠平安快樂的成長，那就夠了」。兩人以愛心為出發點，提供弱勢孩童一個安全穩定的成長環境，數十年來未曾改變。金門家扶中心主任李桂平表示，寄養家庭都是不幸兒童的中途保護站，是不幸兒童短期安置的平安搖籃。歡迎有意成為孩子生命推手和不幸兒童暫時的避風塘之家庭，來電聯繫家扶中心082-326139，由寄養方案社工莊庭婕專程為您說明，成為寄養家庭的相關條件和服務內容。