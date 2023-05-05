好市多熱賣產品「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」上個月28日驗出帶有A型肝炎病毒，今日衛生局宣布，除先前開罰的30萬元外，再開罰750萬元，並因有多件檢出A型肝炎病毒陽性，命好市多立即全面回收已售出、仍於效期內之全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品。

高市衛生局4月11日接獲食藥署通知美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，經查與市售冷凍草莓有關，立即稽查好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，經過多日檢驗，28日驗出其中1批產品（有效日期2023／09／19）帶有A型肝炎病毒陽性。

該批檢出A型肝炎病毒陽性產品，衛生局當下已責請業者提供銷貨對象清單，後續並由衛生局進行健康監測，另依法全面下架並銷毀。沒想到好市多卻未及時提供銷貨清單，衛生局火速開罰30萬。

高市衛生局令好市多全面回收 已售出、仍於效期內之「科克蘭冷凍莓果類產品」。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

時隔1周，衛生局經衛福部食藥署指示審酌違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定，決定針對「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」帶有A肝病毒的部分開罰750萬元。

衛生局晚間再宣布，衛福部食藥署於邊境查驗、及高市衛生局於後市場抽驗好市多股份有限公司輸入產品，已有多件檢出A型肝炎病毒陽性；為了維護消費者食用安全，命好市多股份有限公司必須基於企業責任，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品。